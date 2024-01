Januar-Zahlen Deutlich mehr Arbeitslose in Langenfeld und Monheim

Die Zahl der Arbeitslosen in Langenfeld und Monheim ist im Jahresvergleich deutlich gestiegen. Im Januar betrug die Quote in Monheim 8,3 Prozent – 1,2 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. In Langenfeld beträgt der Zuwachs 0,7 Prozentpunkte – von 4,7 auf 5,4 Prozent. Dies teilte die Arbeitsagentur Mettmann am Mittwoch mit. Monheim hat kreisweit die mit Abstand höchste Arbeitslosenquote, Langenfeld die niedrigste. Im Kreisdurchschnitt aller zehn ME-Städte beträgt die Quote jetzt 6,8 Prozent, gegenüber 6,2 Prozent vor einem Jahr. Die jüngsten Zuwächse gegenüber Dezember 2023 belaufen sich auf 0,3 (Langenfeld und Kreis ME) und 0,2 (Monheim) Prozentpunkte.