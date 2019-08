Monheim/Langenfeld : Der Rhein lockt Camper aus nah und fern an

Die italienische Familie Leonardo, Dorothea und Olga Latilla (v. l.) hat einen Tag in Baumberg im Zelt verbracht. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim/Langenfeld Im Monheim und Langenfeld gibt es für Wohnmobil- und Zelt-Touristen attraktive Angebote.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ilka Platzek

Vom Wohnwagen aus den Sonnenuntergang am Rhein beobachten oder im Zelt den Grillen lauschen: Der Kreis Mettmann, auf Tourismus-Ebene „Neanderland“ genannt, bietet Campern etliche Übernachtungsmöglichkeiten mit Sport- und Freizeitangeboten in der Nähe. Direkt am Flussufer ist der Baumberger Campingplatz Rheinblick ein idealer Stopp für Radfreunde, die auf dem Rheinradweg unterwegs sind. Oder für Spaziergänger in der Auenlandschaft der Urdenbacher Kämpe.

Betreiber des 126.000 Quadratmeter großen Campingplatzes ist seit bald 30 Jahren die Familie Pareigat. „Erst waren wir selbst nur Camper, dann haben meine Eltern das Gelände übernommen“, erzählt Frank Pareigat. Die meisten der 300 Stellplätze sind an Dauercamper vergeben und die kommen überwiegend aus dem Umland: Remscheid, Solingen, Düsseldorf, Kreis Mettmann, wie die Autokennzeichen verraten. Mehrere Wohnwagen haben anstelle des Nummernschildes „Doris/Hans“, „Heinz/Christa“ oder andere Kombis als Kennzeichen.

Info Wichtige Adressen für Camping-Touristen Neanderland/Kreis Mettmann, Telefon. 02104-991199, info@neanderland.de; www.neanderland.de Wasserski Camping, Langenfeld, Baumberger Straße 88, Langenfeld, Tel. 02173-39462222

www.wasserski-langenfeld.de ganzjährig geöffnet, Dauercampingplätze mit jeweils eigenem Bad Campingplatz Rheinblick, Monheim am Rhein, In der Aue 1, 40789 Monheim am Rhein, Telefon 02173-64400, www.campingplatz-rheinblick.de, geöffnet 1. April bis 15. Oktober Stellplätze Langenfeld – zwei Stellplätze am Jahnstadion, Jahnstraße, Parkbucht am Stadion; maximale Standdauer: 48 Stunden, Stellplatzkosten: keine

Ziemlich weit hinten auf dem Platz ist eine kleine Monheim-Kolonie. Dort gefällt es Heidrun und Jochen Schriver bereits seit 26 Jahren: „Während der Saison von April bis Oktober sind wir mehr hier als in unserer Wohnung“, sagt sie. Freundin und Nachbarin Madlen Ullmerich wohnt gleich nebenan und auch die erwachsenen Kinder der Schrivers haben eigene Wohnwagen schräg gegenüber. Vanessa aus Meerbusch ist mit dem Sohn Marc liiert und beteuert, dass ihr das Campen gut gefällt. Sie schätzen „die Natur, das Wasser, das Familiäre, das zusammen essen und reden, die gute Nachbarschaft. Und: Jeder hilft jedem“, zählen die Anwesenden auf. Man feiere zusammen und genieße ansonsten die Ruhe und den Blick auf den Rhein.

Wer es actionreicher mag, kann tagsüber an der Wasserskianlage Langenfeld auf Wasserski, Wakeboard oder Surfbrett steigen und den Abend im Zelt (oder Wohnwagen) ausklingen lassen. Die Anlage bietet bekanntlich die weltweit erste stehende Welle in einem See – für Anfänger und Profis. Da die Übernachtungskapazitäten auf dem Gelände begrenzt sind, ist eine Anmeldung empfehlenswert.

Die Monheimer Jochen und Heidrun Schriver sowie Madlen Ullmerich (v.r.) verbringen im Sommer mehr Zeit auf dem Campingplatz als in der Stadtwohnung. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Sie ist ganz in der Nähe des „Rheinblicks“, der auch Tagestouristen hat: Das italienische Ehepaar Leonardo und Olga Latilla aus Viterbo (nahe Rom) packt gerade sein kleines Zelt zusammen. Mit Töchterchen Dorothea ist die Familie auf einer Europa-Radtour, die in Amsterdam begann und nach zwei Monaten in der Schweiz enden soll. Es wird aber nicht nur Rad gefahren, sondern auch Zug und Flugzeug kommen zum Einsatz. Er fährt mehr Rad und ist länger unterwegs, Mutter und Tochter fahren mehr Zug. Alle beteuern, wie gut es ihnen am Rhein gefällt. Dann steigen sie auf die Räder und starten in Richtung Bonn.

Campen ist eine Welt für sich: Das Renterehepaar Dirk und Renate Hommer aus Burscheid gehört zu den spät Berufenen. Sie haben sich gerade erst einen gebrauchten Wohnwagen gekauft: „Das ist unsere erste Testfahrt. Deswegen sind wir nicht so weit gefahren“, erzählt sie. In Monheim gefällt es ihnen gut. „Beim Aufbauen haben alle Nachbarn geholfen. Es ist schön, auf den Rhein zu gucken. Jetzt fahren wir erst mal rüber nach Zons“, sagt die Ehefrau. Beide haben sich auch schon nach einem Dauerstellplatz in Monheim erkundigt „Da gibt es eine Warteliste“, wissen sie jetzt.

Zu guter Letzt wird der Rheinblick auch von Messebesuchern gerne angesteuert. Die besuchen etwa die Gamescom in Köln oder die Caravan in Düsseldorf. „Ein Camper hat sich erst in Düsseldorf auf der Messe einen größeren Wohnwagen gekauft und dann in Langenfeld ein größeres Fahrzeug, um ihn zu ziehen zu können“, erzählt Platzwart Frank Pareigat.

Mit Wohnmobilen hat man solche Probleme nicht. Für sie gibt es in Haan, Langenfeld, Mettmann, Velbert und Wülfrath etwa 30 zum Teil kostenfreie Stellplätze.