Schneeglöckchen, Osterglocken und Krokusse Der Frühling naht in Langenfeld und Monheim

Die Tage sind länger geworden, die Vögel zwitschern und in den vergangenen Tagen herrschte strahlender Sonnenschein – wenn auch bei Eiseskälte. Kein Zweifel, der Frühling ist beinahe da. Und überall sieht man die ersten grünen Spitzen, die sich an Sträuchern hervorwagen. Bunte Tupfen von Frühlingsblühern, die trotz Kälte Freude verbreiten. Wir haben uns in Langenfeld umgesehen und nach Spuren des Frühlings in der Stadt gesucht.

03.03.2023, 14:25 Uhr

