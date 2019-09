Familie und Freizeit : Denkmale öffnen sich fürs Publikum

Rund um das frühere Römerkastell Haus Bürgel mit Museum und Biologischer Station gibt es besonders für Kinder viel zu entdecken. Foto: RP/Haus Bürgel

Langenfeld/Monheim „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ lautet das Motto des diesjährigen deutschlandweiten Aktionstags. Auch Monheim und Langenfeld sind mit Sehenswürdigkeiten dabei.

Das Monheimer Stadtbild befindet sich im Wandel. „Zwischen historischen, restaurierten Gebäuden und moderner Architektur werden nicht nur vergangene Tage sondern auch die Lust auf die Zukunft spürbar“, sagt Stadtsprecherin Birte Hauke. Dazu passt das Motto, das die Deutsche Stiftung Denkmalschutz für den Tag des offenen Denkmals ausgewählt hat. Am Sonntag, 11 bis 18 Uhr, öffnen sich wieder etliche Türen und Tore im Stadtgebiet.

Rund um die Altstadt laden zum Beispiel die Marienburg, das Lottner-Haus an der Kapellenstraße, der Kradepohl, die evangelische Altstadtkirche, das Sojus 7, das Deusser-Haus und die Marienkapelle zur Besichtigung ein. Im Heimatmuseum Deusser-Haus, An d’r Kapell 2, singt ab 14 Uhr der Richrather Shanty-Chor. Es gibt frisches Brot aus dem Steinofen sowie Kaffee und Kuchen. Am Vorabend, Samstag, 17 Uhr, veranstaltet der Heimatbund Monheim im Deusser-Haus seinen Mundart-Abend. Im Klartext: „Es ess alt widder suwick, dä Mundartovend!“

Die Marienkapelle in der Nähe des Rheinufers. An der jahrhundertealten Pilgerstätte sind drei Führungen angekündigt. Foto: RP/Thomas Lison

Am Sonntag um 13 Uhr eröffnet Bürgermeister Daniel Zimmermann den Denkmaltag offiziell am ehemaligen Wohnhaus an der Turmstraße 20. Lange Zeit wurde das Haus gastronomisch genutzt, jetzt soll hier ein Kunsthaus entstehen, in dem professionelle Künstler Werke erschaffen und ihr Wissen in Form von Workshops und Seminaren weitergeben können. Am Tag des offenen Denkmals präsentieren Experten einer Fachfirma den Fortschritt des Umbaus und der denkmalgerechten Sanierungsmaßnahmen.

Um 11.30 und 13.30 Uhr beginnen am Alten Markt Führungen. Bürgermeister Zimmermann lädt alle Interessierten ein: „Nehmen Sie an den Führungen teil, begegnen Sie Menschen, die sich für den Schutz, Erhalt und Erlebniswert der geschichtlichen Bauten engagieren, und entdecken Sie rund um die Altstadt auch einige andere Denkmäler im Stadtgebiet!“ Erstmals dabei ist unter anderem die alte Shell-Abfüllhalle, in der Schmieröle zu fertigen Verkaufsprodukten vermischt und in Fässer und Kanister abgefüllt wurden. Jetzt wird die Halle zur Kulturraffinerie K714 umgebaut. Anmeldungen für Führungen am Sonntag nehmen die Monheimer Kulturwerke unter Telefon 02173 276444 entgegen.

Lichtrefelexe in der Monheimer Mack-Pyramide. Foto: RP/Monheimer Kulturwerke

Im Alleingang können die Besucher das Aalfischerei-Museum am Baumberger Rheinufer besuchen. Die „Fiat Voluntas“ stellt anschaulich die Wohn- und Arbeitsverhältnisse der Rheinfischer in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dar. Materialien, Bauweise und Gestaltung wurden auf den ursprünglichen Zustand abgestimmt.

Anschauliches Beispiel für Veränderungen und Umbrüche ist auch die Baumberger Friedenskirche an der Schellingstraße, die die Moderne des späten 20. Jahrhunderts beschreibt. Die Anlage steht für die künstlerisch radikale Handschrift des international beachteten Schweizer Architekten Walter Maria Förderers und wurde von 1967 bis 1975 als Teil der städtebaulichen Planung für das Neubauviertel Baumberg-Ost errichtet.

In der Wasserburg Haus Graven öffnet die Pest-Ausstellung. Foto: RP/Förderverein Wasserburg Haus Graven

Ebenso neu im Programm ist die Mack-Pyramide an der Straße Am Kieswerk. Der Künstler Heinz Mack hat das Gebäude von 1987 bis 1990 mit dem Architekten Horst Schmitges entworfen. Im Inneren hängt ein Prisma aus Glas, in dessen bedampften Scheiben sich das Sonnenlicht bricht. Den so genannten Mack-Raum hat der Künstler mit verschiedenen Materialien und Einzelkunstwerken ausgestattet. Es gibt drei Führungen am Vormittag, Anmeldung: Kulturwerke, Monheimer Tor.

Auf Haus Bürgel dreht sich zeitgleich alles um die Themen Römer, Natur und Landwirtschaft. Die Biologische Station, das Römische Museum und die Kaltblutzucht Reuter versprechen ein abwechslungsreiches Programm. Besucher können nicht nur am Leben der Legionäre vor rund 1700 Jahren teilhaben, sondern auch Apfelsaft pressen und auf Teich-Safari gehen. Ein Imker erläutert das Leben der Bienen. Wer möchte, kann für kleines Geld auf den Planwagen klettern und mit der Kaltblutzucht Reuter durch die Urdenbacher Kämpe fahren. Die Fahrt kostet zwei Euro für Erwachsene und 50 Cent für Kinder. Für einen Euro können Kinder auf dem Reitplatz reiten. Parkplätze stehen bei Haus Bürgel nicht zur Verfügung. Wer mit dem Auto kommt, kann an den Ortsausgängen Urdenbach und Baumberg parken. Neben den Bussen der Linie 788 verkehrt aber auch ein kostenloser Shuttlebus. Der Shuttle fährt im 30-Minuten-Takt zwischen dem Benrather Bahnhof und dem Monheimer Busbahnhof und hält nicht nur bei Haus Bürgel, sondern auch an anderen Standorten des Tags des offenen Denkmals.

Die meisten Orte können spontan besichtigt werden. Anmeldungen für Führungen durch das Lottner-Haus sind unter Telefon 0171 6255405 möglich. Anmeldungen für Führungen durch die Mack-Pyramide und die alte Shell-Abfüllhalle nehmen die Monheimer Kulturwerke unter Telefon 02173 276444 entgegen. Das komplette Programm für monheim gibt es unter www.monheim.de im Bereich Denkmalschutz, weitere Infos auch unter www.hausbuergel.de.

Die Wasserburg Haus Graven in Langenfeld-Wiescheid öffnet zum Tag des offenen Denkmals von 13 bis 18 Uhr. Empfangen werden die Gäste stilecht von Rittern der Gruppe „Leones Pugnae“, so wie es in einer mittelalterlichen Burg früher üblich war. Die Besucher können an Führungen durch die Räume der Burg teilnehmen, auch solche, die ansonsten nicht zugänglich sind; den Geschichtsraum im Turmzimmer mit historischen Bildern und Exponaten besuchen; die aktuelle Sonderausstellung „Der Schwarze Tod auf Haus Graven“ zur Pest im Bergischen Land besichtigen; sich Filme des VHS-Filmkreises zur Geschichte von Haus Graven und der Motte Schwanenmühle anschauen. Mitglieder des vereinsinternen Arbeitskreises „Geschichte“ geben gerne Auskunft zur wechselvollen Geschichte der Wasserburg und zur Arbeit des Fördervereins. Außerdem besteht an diesem Tag letztmals die Gelegenheit, die derzeit laufende Kunstausstellung „Werner Reuber – Malerei, Aquarelle, Holzschnitte“ zu besichtigen. Kulinarisch abgerundet werden kann der Nachmittag mit einem Besuch des Burgcafés, wo warme und kalte Getränke, köstliche Kuchen, herzhafte Speisen sowie erfrischendes Eis angeboten werden. Der Eintritt ist frei. Adresse: Haus Graven 1, 40764 Langenfeld. Parkplatz: In der Nähe des Segelflugplatzes Langenfeld-Wiescheid, Haus-Gravener-Straße.

