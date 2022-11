Langenfeld/Monheim : Das stille Örtchen hat seinen eigenen Welttag

Foto: Dirk Heuer 8 Bilder Ein Blick auf die stillen Örtchen in Langenfeld und Monheim

Langenfeld/Monheim Monheim und Langenfeld bieten Besuchern ausreichende und schnell erreichbare Möglichkeiten, wenn es mal eng wird. Wir haben uns umgesehen.

Von Dirk Heuer und Petra Czyperek

Der 19. November 2022 ist ein Tag für große und kleine Geschäfte, denn es ist Welttoilettentag. Das ist allerdings nicht nur ein Anlass zum Schmunzeln, denn der Welttoilettentag hat einen ernsten Hintergrund. Er weist auf die gefährlichen gesundheitlichen Konsequenzen hin, die drohen, wenn ein Land nicht mit Toiletten ausgestattet ist.

In Deutschland sind Toiletten selbstverständlich und seit den 1990er-Jahren sind die sogenannten Tiefspüler, eine von rund 20 bestehenden Toilettenarten, am meisten verbreitet. Ein Erwachsener sucht – je nachdem, was er zu sich nimmt – etwa fünfmal am Tag eine Toilette auf (entnommen aus: Kleiner Kalender – Aktionstage). Das bedeutet, auch wenn man außerhalb der eigenen Wohnung unterwegs ist, ereilt einen durchaus mal ein dringendes Bedürfnis.

In Monheim gibt es deshalb in der Innenstadt mehrere öffentliche Toiletten. Eine zentrale Einrichtung befindet sich in der ersten Etage des Rathauses. Die Anlage wurde vor einiger Zeit renoviert und ist in einem gepflegten Zustand. Sie kann zu den Öffnungszeiten des Rathauses, montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr aufgesucht werden.

Ein weiteres stilles Örtchen ist in der Neuen Mitte. Passanten finden die soeben eröffnete, moderne Anlage ebenerdig und barrierefrei in der Passage, in der Rossmann und Aldi sind. Sie ist montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Auch im Monheimer Tor gibt es Toiletten. Bis der Umbau beginnt, sind sie weiterhin zugänglich, sagt Stadtsprecher Thomas Spekowius. Die Anlage ist schon etwas in die Jahre gekommen. Beim Besuch war bereits am Morgen keine Seife mehr in den Spendern. Etwas außerhalb, am Spielplatz Rheinbogen und nahe der Skateranlage, gibt es eine weitere öffentliche Toilette, die sich täglich von 10 bis 20 Uhr auf Knopfdruck öffnen lässt. Sie ist großzügig bemessen und kann auch von Rollstuhlfahrern benutzt werden. Alles in allem sehr sauber. Wer unterwegs in der Altstadt ein dringendes Bedürfnis verspüre, kann sicher auch in einer der zahlreichen Gaststätten nachfragen. Ob die Wirte einen kleinen Obolus verlangten, sei sicher von Fall zu Fall unterschiedlich, meinte Spekowius. Auch in städtischen Einrichtungen wie der Musikschule am Berliner Ring, im Moki-Cafe an der Heinestraße oder in der Bibliothek an der Tempelhofer Straße sei eine Nutzung auf Nachfrage möglich.

In der Langenfelder Innenstadt müssen Blasengeplagte nicht lange nach dem „Stillen Örtchen“ suchen. Die Markthalle bietet ein modernes Ambiente fürs Geschäft und ist von montags bis samstags von morgens bis 20 Uhr am Abend geöffnet, am Sonntag zwischen 8 und 11 Uhr.

Öffentlich zugänglich sind die Toilettenanlagen im Marktkarree und in der Stadtgalerie – auch sie sind sauber und wirken so gepflegt wie die öffentlichen Toiletten im Langenfelder Rathaus. Während der Öffnungszeiten stehen auch die Toiletten in der Stadtbibliothek, dem Stadtmuseum und der Stadthalle zur Verfügung. An all diesen Orten verzichteten die Betreiber während des kleinen „Tests“ sogar auf den oft erbetenen Obolus von 50 Cent. Und selbst wenn er erbeten wird, ist eine saubere Toilette das durchaus wert.