Weihnachtsmarkt in Langenfeld und Monheim : Hier stehen die Weihnachtsbüdchen

Der Sternenzauber in Monheim lockte in der Vergangenheit tausende Besucher an. Foto: RP/Thomas Lison

Langenfeld/Monheim Neben vielen kleinen Basaren gibt es in Monheim und Langenfeld zwei große Adventsmärkte. Den Anfang macht Langenfeld Ende November.

Der Langenfelder Weihnachtsmarkt beginnt am Sonntag, 27. November, und bleibt bis Freitag, 23. Dezember. Er wird auf dem Marktplatz in der Innenstadt aufgebaut. Dies kündigt Citymanager Jan Christoph Zimmermann an. Geöffnet ist der Markt wochentags von 11 bis 20 Uhr und von Freitag bis Sonntag bis 21 Uhr. Wie die Jahre zuvor auch, organisiert die Schaustellerfamilie Bruch den Langenfelder Weihnachtsmarkt und stellt ihre Büdchen auf.

Aufgrund von Energiesparmaßnahmen wird in Langenfeld auf die Eislaufbahn verzichtet. Die Weihnachtsbeleuchtung geht am frühen Morgen noch nicht wie sonst an und wird am Abend auch früher abgestellt.

Am ersten Adventswochenende, von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. November, ergänzen die Vereine mit eigenen Ständen den Weihnachtsmarkt. Für Sonntag, 27. November, ist außerdem der Stoffmarkt in der Langenfelder Innenstadt zu Gast.

Der Sternenzauber in der Monheimer Altstadt leuchtet am dritten Adventswochenende, vom 9. bis 11. Dezember, erstmals auf dem neu gestalteten Eierplatz. Geöffnet ist dieser am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Die Eislaufbahn wird mit 425 Quadratmetern beinahe doppelt so groß wie in den Vorjahren und wird zu 100 Prozent mit Ökostrom aus regenerativer Energie betrieben. Der Weihnachtsmarkt wird von einem Programm zum Mitmachen und Staunen begleitet: von Kinder-Karussell bis zum Bummeln an den Ständen.

Die Geschäfte der Innenstadt haben zum Verkaufsoffenen Sonntag am 11. Dezember von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

(frie)