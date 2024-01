Verkaufsoffene Sonntage Diese Feste locken auch zum Shoppen

Stadtfest Langenfeld Seit Mitte der 1970er Jahre organisiert die IG Stadtfest Mitte April ein großes und buntes Fest in der Innenstadt, bei dem sich die Langenfelder Vereine präsentieren. In diesem Jahr startet es am Wochenende 13./14. April. Am Sonntag öffnen auch die Geschäfte. Zwei Bühnen laden das ganze Wochenende zum Feiern ein. Die Langenfelder Schützenvereine ermitteln auf dem Stadtfest ihren Stadtkönig. Auf dem Rathausparkplatz gibt es eine Kirmes mit Riesenrad. Ergänzt werden die Stadtfeststände am Sonntag vom Aktionstag „Fahrradmobilität“ mit Fahrradflohmarkt.