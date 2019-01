Langenfeld: Das sind die Kostümtrends für Karneval

Langenfeld/Monheim/Opladen Der Handel ist fix: Die Weihnachtsware muss weg, die ersten Verkleidungen in den Läden – neu und von der Stange oder von Privat.

In Langenfeld ist die Auswahl noch überschaubar: Bei der Drogerie Müller im Markt Karree stehen im ersten Stock aktuell zwei Ständer mit Kostümen. Es sind überwiegend Kinderverkleidungen, die angeboten werden und sie sind ausschließlich gruselig: Skelettbodys, Teufelinnen-Outfits, bluttriefende Schwesterntrachten, Hexen- und Zaubererkostüme sind für Preise zwischen 20 und 30 Euro zu haben. Auch für die Erwachsenen gibt es preiswerte Zombi-Outfits, Spinnen- und Hexenkostüme, die man auch bei der nächsten Halloween-Party noch prima tragen kann. Karnevalsschminke gibt es noch nicht, aber eine Verkäuferin gibt Entwarnung: „Es kommen jetzt mit jeder Lieferung weitere Kostüme herein und demnächst auch die Karnevalsschminke.“ Bei Rossmann in der Stadt-Galerie soll demnächst Karnevalsschminke eintreffen, bei DM auf der Solinger Straße ist sie ab sofort zu haben.