Altweiber in Langenfeld und Monheim Weiber feiern zum ersten Mal vor der Langenfelder Stadthalle

Langenfeld/Monheim · In Langenfelder gibt es in diesem Jahr Veränderungen. In Monheim sind die Jecken im Rathaus und in der Altstadt unterwegs. Zum Abschluss gibt es eine Party im Festzelt am Rhein.

26.01.2023, 06:00 Uhr

Langenfelds „Alte Weiber“ müssen in diesem Jahr vom Rathausplatz zur Stadthalle ziehen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)