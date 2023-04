Höhere Personalkosten und die Folgen Das bedeutet der Tarifabschluss für Langenfeld und Monheim

Der Kostenblock Personal ist im Haushalt der Stadt Langenfeld ein ganz dicker Brocken: 57 Millionen Euro sind es laut Plan für 2023, bei einem Haushalts-Gesamtvolumen (Umsatz) von 200 Millionen Euro. Normalerweise preist Kämmerer Thomas Grieger zwei Prozent Plus für Tarifsteigerungen in den Personalhaushalt ein. Doch das ist seit dem Wochenende Makulatur: Nach dem Abschluss im Tarifstreit im öffentlichen Dienst kalkuliert Grieger mit zusätzlich mindestens 1,5 Millionen Euro Personalkosten in diesem Jahr und 6 Millionen Euro im nächsten Haushaltsjahr.