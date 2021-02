Corona-Zahlen vom Samstag : 76-jährige Monheimerin ist gestorben

Langenfeld/Monheim Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Samstag kreisweit 745 Infizierte, 67 weniger als am Freitag. Sechs Menschen sind gestorben. Die Inzidenz beträgt 85,1.

Gestorben sind eine 76-jährige Frau aus Monheim, eine 88-jährige Frau aus Mettmann, eine 88-jährige Frau, ein 64-jähriger Mann und ein 77-jähriger Mann aus Velbert sowie ein 89-jähriger Mann aus Haan. Mit ihnen zählt der Kreis Mettmann bislang 545 Corona-Tote. Von den Infizierten wohnen in Erkrath 59, in Haan 39, in Heiligenhaus 70, in Hilden 63, in Langenfeld 119, in Mettmann 84, in Monheim 64, in Ratingen 65, in Velbert 145 und in Wülfrath 37.