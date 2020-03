Corona-Ticker : 31 Erkrankte in Langenfeld und 19 in Monheim

Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken (und unbestätigten Verdachtsfälle): Für den Sonntag meldet das Kreisgesundheitsamt 31 an Covid-19 erkrankte Menschen in Langenfeld und 19 in Monheim.

Insgesamt gibt es im Kreis Mettmann nun 197 Corona-Kranke und 249 Verdachtsfälle. Die Zahlen der anderen Städte: In Erkrath gibt es 25 Erkrankte, in Haan 27, in Heiligenhaus 5, in Hilden 11, in Mettmann 14, in Ratingen 25, in Velbert 36 und in Wülfrath 4. Es muss laut Kreisgesundheitsamt davon ausgegangen werden, dass diese Zahlen nicht den tatsächlichen Stand widerspiegeln, da erstens noch nicht alle gemeldeten Fälle statistisch erfasst sind und zweitens mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte und eine entsprechende Zahl von Verdachtsfällen eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden. Landrat Thomas Hendele appelliert: „Bleiben Sie zu Hause! Treffen Sie sich nicht in Gruppen! Wenn Sie es nicht freiwillig tun, bleibt nur die Ausgangssperre!“. Nachklapp: Der am Wochenende verstorbene 80-jähriger Mann aus Haan war durch eine mehrjährige Lungenerkrankung vorbelastet.