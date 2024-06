Ergebnis der Europawahl CDU gewinnt deutlich in Langenfeld und Monheim

Rund 360 Millionen Menschen aus 27 Ländern waren am Sonntag in Europa zur Wahl des EU-Parlaments aufgerufen, circa 65 Millionen in Deutschland, 13,8 Millionen in Nordrhein-Westfalen, in Langenfeld waren es 46.000 und in Monheim 31.157. Und dort sorgten die Wähler in den 42 Wahlbezirken (22 in Langenfeld, 20 in Monheim) für folgendes Ergebnis: In Langenfeld siegte die CDU mit 33,6 Prozent deutlich vor der SPD, die auf 14,2 Prozent der Stimmen kam. Dahinter folgten die Grünen mit 13,4 Prozent und die AfD mit 11,0 Prozent. Die FDP konnte 9,3 Prozent der Stimmen für sich gewinnen. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erreichte 3,9 Prozent, knapp dahinter lag Volt mit 3,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 68 Prozent.