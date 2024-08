In Langenfeld oder Monheim Cannabis Club ist auf der Suche nach einer Halle

Seit dem 1. Juli können Cannabis Clubs in Deutschland eine Lizenz beantragen. Auch in Monheim gibt es einen solchen Club, den Tobias Bregas zusammen mit acht Freunden gegründet hat – den Green Harbor e.V. Der Verein hat bereits mehr als 300 Anmeldungen, die auf der Liste stehen. „Wir stehen in den Startlöchern. Was uns noch fehlt, ist eine Halle zum Anbauen in Monheim oder Langenfeld“, sagt Club-Mitgründerin Heike Stock. Und das ist das große Problem. „Wir haben alles fertig. Das Konzept steht, aber wir können erst einen Antrag stellen, wenn wir eine Immobilie haben, in der wir die Pflanzen anbauen können. Das verlangt der Gesetzgeber“, sagt Tobias Bregas.