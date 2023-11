Langenfelder Sozialdienste Pro Donna steht vor dem Aus

Möglich ist dieses Modell von sozialpädagogischen Hilfeleistungen über die Maßnahmepauschale. Soziale Träger haben die Aufgabe, Langzeitarbeitslose mithilfe von Maßnahmeplätzen wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Jobcenter weisen die Teilnehmer verschiedenen Einrichtungen zu. Während einer Zeitspanne von zwei Jahren gliedern sich die Betroffenen mit Unterstützung von Sozialpädagogen wieder in die soziale Infrastruktur ein, um an der Gesellschaft teilhaben zu können. „Der Bund kürzt bereits seit fünf Jahren die Gelder für Maßnahmeplätze. Aufgrund der Sparpläne der Bundesregierung liegen die Kürzungen in den Städten Monheim, Langenfeld, Hilden und Erkrath zwischen 20 und 30 Prozent“, so Merten weiter. „Die unterschiedlichen Höhen variieren je nach Gewerk und Betrieb. In den letzten fünf Jahren sind im Kreis Mettmann die Platzzahlen von über 350 Stellen auf 240 reduziert worden. Die Möbelkammer des Trägers „Bildung Hoch 3“ in Hilden ist bereits letztes Jahr geschlossen worden.“