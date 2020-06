Vom 6. bis zum 26. September : Bürger melden sich fürs Stadtradeln an

Beim Stadtradeln vor drei Jahren starteten zum Auftakt viele Teilnehmer in der Langenfelder City zu einer Tour, die Werner Noeres und Joachim Spitz vom ADFC leiteten. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Die bundesweite Aktion findet in diesem Jahr auch in Langenfeld und Monheim erst im September statt. Einzelne Teilnehmer und ganze Teams können sich ab sofort anmelden. Langenfeld und Monheim haben ihre Stadtradel-Seiten bereits frei geschaltet.

Die Langenfelder und Monheimer sind eifrige Radfahrer. In Monheim nutzen rund zehn Prozent der Menschen regelmäßig ihr Zweirad, in Langenfeld sind es sogar 15 Prozent. Beide Städte möchten diese Zahlen gerne noch steigern, denn sowohl in Langenfeld als auch in Monheim lassen sich kurze Weg bequem mit dem Zweirad zurücklegen. Bei der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ können die gefahrenen Kilometer nun wieder gemeinsam gesammelt werden.

Der Termin Wegen Verzögerungen durch die Corona-Krise findet die Aktion in diesem Jahr im gesamten Kreis Mettmann allerdings nicht wie bisher im Mai, sondern vom 6. bis zum 26. September statt. Einzelne Teilnehmer und ganze Teams können sich ab sofort anmelden. Beide Städte haben ihre Stadtradel-Seiten bereits frei geschaltet.

Info Hier lassen sich die Teilnehmer registrieren Anmeldung in Langenfeld: Natalie Nellißen vom Klimaschutzteam, Telefon 02173 7945311 oder per E-Mail: natalie.nellissen@langenfeld.de.

Anmeldung in Monheim: Klimaschutzmanager Georg Kruhl, Telefon 02173 951616 oder E-Mail: gkruhl@monheim.de und bei der städtischen Radverkehrsbeauftragten Stephanie Augustyniok, Telefon 02173 951676 oder E-Mail saugustyniok@monheim.de.

Hohe Beteiligung Im vergangenen Jahr seien die Jugendlichen in Langenfeld die „Kilometerlieferanten“ gewesen, berichtet Natalie Nellißen, die im städtischen Klimaschutzteam der Langenfelder Stadtverwaltung für das Thema Mobilität zuständig ist. Allein die Mädchen und Jungen der weiterführenden Schulen hätten rund 62.000 Kilometer eingefahren. Insgesamt machten 641 Schüler mit. 2019 gingen in Langenfeld 954 Radler aller Altersgruppen an den Start. Sie absolvierten zusammen 140.000 Kilometer und haben damit 20 Tonnen Kohlendioxid (CO 2 ) eingespart, berichtet Nellißen. „Sie sind quasi dreieinhalbmal um die Erde gefahren.“

Der Hintergrund Die Aktion „Stadtradeln“ werde vom größten kommunalen Netzwerk zum Schutz des Weltklimas, dem „Klima-Bündnis“, deutschlandweit koordiniert. Ziel sei es, ein Zeichen für Klimaschutz und CO 2 -Einsparung zu setzen und den Radverkehr auch in der eigenen Stadt nachhaltig zu fördern – jeder sei eingeladen, drei Wochen lang kräftig in die Pedale zu treten und möglichst viele Kilometer sowohl beruflich als auch privat zu sammeln, sagt die Monheimer Stadtsprecherin Birte Hauke.



Anmeldung Per Internet ist in beiden Städten die Anmeldung der Teams oder Einzelteilnehmer möglich unter www.stadtradeln.de/monheim oder www.stadtradeln.de/langenfeld. Einzelpersonen werden automatisch in einer offenen Gruppe angemeldet, der sich weitere anschließen können. Die geradelten Kilometer werden im Internet, über eine Smartphone-App oder bei den städtischen Klimaschutzteams eingereicht und registriert.