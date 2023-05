Handel in Langenfeld und Monheim Bonuskarte soll den Handel im Kreis stärken

In Monheim will man sich das Neanderland-Konzept „natürlich anschauen und es dann prüfen“, sagt Spekowius. Aber „wir sind in der Unterstützung unseres Einzelhandels einfach schon deutlich weiter, als zumindest viele andere Kreisstädte“, sagt er. Die Stadt Monheim hat ihre Händler in dem Netzwerk Lokalhelden, der Digitalisierung und damit beim Aufbau eines gemeinsamen Internetauftritts unterstützt. Darüber hinaus sind sie auch an die städtischen Displays angeschlossen. Gutscheinaktionen gebe es in Monheim immer wieder. Die nächste Aktion für Monheim Mitte startet am 13. Mai (bis 27. Mai). Am Wochenende hat die Stadt ihre junge Holzweg-Passage gefeiert, am nächsten Wochenende startet das Hauptstraßenfest in Baumberg.