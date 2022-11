Berufsorientierung in Langenfeld : BOB zeichnet die besten Aussteller aus

Langenfeld Die Organisatoren der Berufs-Orientierungs-Börse (BOB) haben erneut die besten Aussteller ausgezeichnet. Gewinner ist die Caritas Kreis Mettmann.

Als katholischer Wohlfahrtsverband kümmert sich die Caritas um Menschen in Not. Seit Beginn engagiert der Verband sich auf der BOB um Jugendlichen Berufe wie „Pflegefachkraft und Erzieher“ nahezubringen und Jugendlichen aus Monheim und Langenfeld Einblicke in die sozialen Berufe zu ermöglichen. Mit 750 Mitarbeitenden bietet der Caritas Verband eine große Bandbreite an sozialen Zusatzleistungen wie Weiterbildungen im eigenen Caritas Campus. Das Motto: „Stark für Dich, stark für alle und Du mittendrin“ wird dort zum Leben erweckt. Die Dreidoppel GmbH wurde 1899 in Langenfeld gegründet und stellt Aromastoffe und Pasten her. 170 Mitarbeiter vertreiben die Produkte in 48 Länder der Welt. Es werden Industriekaufleute und Fachkräfte für Lebensmitteltechnik ausgebildet.