Langenfeld/Monheim : Trickbetrüger sind auf der Impf-Welle unterwegs

Langenfeld/Monheim Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche und betont: Impfstoff gibt es nicht im freien Verkauf. Der Verkauf von Impfstoff am Telefon oder an der Haustür ist daher unseriös.

Die Polizei warnt vor betrügerischen Anrufern, die Corona-Impfstoffe bekannter Hersteller am Telefon verkaufen wollen. Hier gilt auf jeden Fall zu beachten: Es gibt keinen Impfstoffverkauf auf dem freien Markt. Die aufgebauten Impfstrukturen bestehen aktuell ausschließlich aus Impfzentren, mobilen Teams zur Versorgung in Alten- und Wohnheimen und Impfungen des Krankenhauspersonals. Der Verkauf von Impfstoff am Telefon oder an der Haustür ist daher unseriös.