Bildung : Berufsorientierungsbörse diesmal online

(gut) Unternehmen und Einrichtungen können sich ab sofort für den 18./19. November anmelden. Zwei Musterstände aus dem Bereich Gesundheitswesen und Finanz-Dienstleistungen geben einen Eindruck, wie ein digitaler Messestand aussehen kann.

Die Internet-Seite ist freigeschaltet: Ab sofort können Unternehmen, Institutionen und Hochschulen sich für die erste digitale Berufsorientierungsbörse „Bob online“ am 18. und 19. November anmelden und einen digitalen Messestand buchen. Die Anmeldung für die Börse, die als Ersatz für die coronabedingt ausgefallene Live-Veranstaltung gedacht ist (traditionell jährlich im Mai in der Langenfelder Stadthalle), ist möglich unter bob2020.de.

Die Vorteile für Aussteller laut Veranstalterverein Bob plus: Alle Ausstellerinformationen werden ganzjährig präsentiert; der Messestand wird vom Bob-Team erstellt, die Ausstellenden liefern nur das Material: Bilder, Logo, Kontaktdaten, Präsentationen, Infos zum Unternehmen, Flyer, Imagebroschüren; Bewerbungs-Funktion: Die Bewerber können Bewerbungsunterlagen downloaden; Vorstellung von Ausbildungs- und Studienangebote in Workshops und Expertenvorträgen; Live-Chat an den Messetagen mit den Standbesuchern; keine Standgebühren, Spenden sind aber willkommen.