Langenfeld : Drei Prozessionen ziehen zu Fronleichnam

Langenfeld/Monheim In Langenfeld, Monheim und Baumberg starten Prozessionen.

(og) Die katholische Kirchengemeinde St. Josef und Martin in Langenfeld feiert das Hochfest Fronleichnam am Donnerstag, 20. Juni, unter dem Leitwort „Wollt auch ihr gehen?“. Turnusgemäß findet das Kirchenfest mit der Eucharistiefeier um 10 Uhr auf dem Schützenplatz neben der Kirche St. Barbara (bei schlechtem Wetter in der Kirche) statt. Danach machen sie die Gemeindemitglieder gemeinsam auf den Weg. Die Prozession führt über die Heerstraße zum ersten Altar Ecke Heer-/Gartenstraße, Gartenstraße, Wiesenstraße, Trompeter Straße, zum zweiten Altar Kirchenwüstung Am Markt. Danach kehrt der Zug zum Schützenplatz zurück, wo der Abschlusssegen erteilt wird. Die Anwohner werden gebeten, den Prozessionsweg zu schmücken.

In Baumberg beginnt der Festtag um 10 Uhr in der Kirche St. Dionysius mit einer Messe. Danach startet die Prozession und führt über Hauptstraße., Goldregenweg, Am Sportplatz zum Schellberg. Dort gibt es den Abschluss mit sakramentalem Segen. Unterwegs gibt es an zwei Orten eine Statio. In Monheim wird die Festmesse um 10 Uhr in St. Johannes gefeiert. Danach geht die Prozession über Brandenburger Allee, Ernst-Reuter-Platz, Weddinger Straße, Plötzenseerstraße, Berliner Platz, Oranienburger Straße, Friedenauer Straße und zurück nach St. Johannes. Dort endet die Prozession mit dem sakramentalen Segen. Unterwegs gibt es an zwei Orten eine Statio.