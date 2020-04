Langenfeld/Monheim Autokino : Autokinos für Langenfeld und Monheim

Das gute alte Autokino wird derzeit wieder entdeckt. Der Ton zum Film wird über das Autoradio empfangen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Langenfeld/Monheim Vom eigenen Pkw aus Filme angucken: In beiden Städten soll dies in Kürze möglich sein – so wie ab morgen in Erkrath.

Das gute alte Autokino kommt in der Corona-Krise zurück. Zusätzlich zu den wenigen verbliebenen festen Angeboten dieser Art etwa in Essen oder Köln entstehen in Zeiten geschlossener Lichtspielhäuser als Alternative für Cineasten nun in vielen weiteren Städten mobile Autokinos. In Düsseldorf können sich seit letzter Woche auf dem Messeparkplatz Besucher vom eigenen Pkw aus einen Film anschauen, in Erkrath startet am morgigen Samstag ein Mini-Autokino auf dem Neanderbad-Parkplatz. Und auch in Langenfeld und Monheim soll in Kürze solch ein Filmgenuss durch die Windschutzscheibe möglich sein.

Langenfeld ist nach Angaben von Schauplatz-Chef Georg Huff seit drei Wochen an dem Thema dran. „Weil unser Rex ja auf noch nicht absehbare Zeit weiter geschlossen bleiben muss, wollen wir bis Mai ein Autokino hinbekommen. Im Moment prüfen wir noch, an welchem Standort das am besten geht.“

Info Programm und Tickets im Internet Was In Erkrath startet am Samstag, 18. April, das erste Autokino im Kreis Mettmann; auf dem Parkplatz des Neanderbads an der Hochdahler Straße 145. Das komplette Programm gibt es im Internet unter der Adresse www.kinomettmann.de. Dort können die Tickets direkt gebucht werden. Der Eintrittspreis von 18 Euro gilt pro Auto, alle Insassen müssen in einem Haushalt leben.

Das tut in Monheim aktuell auch Martin Witkowski, der Chef der Kulturwerke. „Gemeinsam mit Stadtverwaltung und einem Partner bereiten wir ein Autokino für Monheim vor. Nächste Woche gibt es hierzu ein Abstimmungsgespräch.“

Mit Interesse blicken Huff und Witkowski auf Erkrath. Dort sucht Betreiber Thomas Rüttgers eigentlich ein Grundstück für den Bau eines permanenten Kinos. Doch in der Corona-Krise ermöglicht Rüttgers nun den Insassen von maximal 50 Autos gemeinschaftliche Filmfreuden via Großleinwand. Von morgen an wird es bis zum 2. Mai auf dem Parkplatz des (Corona-bedingt geschlossenen) Neanderbads Vorführungen geben; für 18 Euro pro Auto (maximal zwei Erwachsene plus Kinder) und Vorstellung.

Die Nachfrage ist groß: Die ersten Vorstellungen sind schon ausverkauft. „Die Filme, die dann gezeigt werden, wollen wir aber in der zweiten Woche noch einmal wiederholen, damit auch jene zum Zug kommen können, die jetzt keine Karten mehr bekommen haben“, verspricht Rüttgers. Weil er sein Stammhaus, das Weltspiegel-Kino, in Mettmann hat, war Rüttgers zunächst dort auf der Suche nach einem Autokino-Standort. Aber die Sache zerschlug sich. „Die Stadt Mettmann war zwar an einem Autokino interessiert, aber wir haben am Ende keinen Standort gefunden, der Stadt und Kreis gefiel.“ Rüttgers betreibt in Hilden eine Firma für Kinotechnik. So hat er flugs alles organisiert und eine 20 Quadratmeter große Leinwand beschafft, auf der es am Samstag um 17 Uhr mit „Peter Hase“ losgeht, gefolgt um 20.30 Uhr von „Bohemian Rhapsodie“. Den Filmton empfangen die Zuschauer über das eigene Autoradio auf einer vom Kino gemieteten Frequenz, die vorab bekanntgegeben wird. Karten können ausschließlich online gekauft werden, eine Abendkasse wird nicht angeboten. Die Tickets werden dann am Kino-Eingang durch die geschlossene Autoscheibe gescannt.

Ähnlich soll es laut Huff auch bei solch einem Autokino in Langenfeld gehandhabt werden. Die Schauplatz GmbH besitze eine zehn Meter breite Großleinwand die zugehörige Technik. „Wie bei unseren alljährlichen Seelichtspielen können wir damit den Zuschauern nach Einbruch der Dunkelheit richtiges Kino bieten.“ Dazu müsse indes noch ein passender Standort gefunden werden. Auf dem Parkplatz des Freizeitparks und anderen grundsätzlich geeigneten Stellflächen sei die Sicht durch Bäume und Lichtmasten teils beeinträchtigt. Aber Huff geht davon aus, dass etwa in einem Gewerbegebiet oder anderswo ein geeigneter Standort gefunden wird, so dass das Langenfelder Autokino im Mai starten kann. „Dann ist es abends auch nicht mehr so kalt, dass Zuschauer wegen der Heizung Motoren laufen lassen.“