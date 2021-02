Eine Störung, die das ganze Leben prägt : Autisten lernen, Signale zu verstehen

Langenfeld/Monheim Jennifer Weber und Tabea Gall vom Intensivpädagogischen Dienst unterstützen Kinder und Jugendliche mit der Diagnose Autismus. Am 14. Februar ist Autismus-Sonntag für Menschen mit dieser Entwicklungsstörung.

Jennifer Weber schaut sich genau an, was jedes Kind kann und wo Defizite sind. „Dann wird ein ganzheitlicher Förderplan entwickelt.“ So wie bei Florian (Name geändert). Der zehnjährige Junge leidet unter frühkindlichem Autismus, hat aber keine intellektuelle Beeinträchtigung. Er kommt seit rund einem Jahr regelmäßig. Die 30-Jährige hat sich den Jungen in vielen alltäglichen Situationen angeschaut. Sein größtes Handicap sei es, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen. „Das schlägt sich auch auf die Psyche nieder.“ Und die Mitschüler ärgerten ihn, weil sie sein Verhalten seltsam fänden. Gemeinsam mit sechs weiteren Jungen im gleichen Alter lerne er in einem geschützten Rahmen seine Gefühle auszudrücken und mache gute Fortschritte. Er werde Emotionen zwar nie so fühlen wie andere, aber er übe, sie für sich zu übersetzen und angemessen zu kommunizieren, sagt Jennifer Weber. Gerade in der Schule stünden Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung „permanent unter Stress, weil sie nicht verstehen, was die anderen von ihnen wollen“. Sie müssten sich deshalb dauernd in Acht nehmen. Jungen sind drei bis viermal häufiger betroffen als Mädchen. Sechs bis sieben Menschen von 1000 leiden unter einer der Autismus-Spektrum-Störungen. Asperger-Autismus beispielsweise kommt mit ein bis drei Personen auf 1000 eher selten vor. Damit die Therapeuten ein „ganzheitliches Bild“ ihrer jungen Patienten bekommen, beraten sie auch die Eltern und nehmen die Schule mit ins Boot. Eine Therapie sei auf „viele Jahre angelegt“, manchmal mit Pausen.