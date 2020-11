Preiswürdige Stadtgestaltung : Gesucht: Ausgezeichnete Architektur

Langenfeld/Monheim Eine Jury von Architekten und Stadtplanern hat den Architekturpreis Bergisch-Land 2020 vergeben. RP-Redakteur Christoph Schmidt war als Juror eingeladen und hat erstmals eine Preisgerichtssitzung miterlebt. Hier ist sein Bericht.

Alle drei Jahre vergibt der Bund Deutscher Architekten regionale Architekturpreise. 16 insgesamt in Nordrhein-Westfalen. Für den BDA Bergisch-Land müssen die eingereichten Objekte in Hilden, Haan, Solingen, Langenfeld, Leichlingen, Monheim, Leverkusen, Burscheid, Remscheid, Wermelskirchen, Hückeswagen und Radevormwald liegen und nach dem 1. Januar 2017 fertig gestellt sein. Deren Architekten und Planer können sich gemeinsam mit ihren Bauherren für den Architekturpreis Bergisch-Land 2020 bewerben.

Mit dem Architekturpreis will der BDA die Qualität des Planes und Bauens in Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt fördern. Die Juroren sind Fachleute und unabhängig. Sie kommen im Wesentlichen nicht aus dem Gebiet des BDA Bergisch-Land. Man hat mich in die Jury eingeladen. Ich fühle mich geehrt. Seit 30 Jahren begleite ich als Journalist Bauprojekte in Hilden. Es gibt kaum ein Vorhaben, über das nicht kontrovers diskutiert und gestritten wird: im Stadtrat und in der Öffentlichkeit.