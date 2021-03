Kostenpflichtiger Inhalt: Langenfeld/Monheim: Impfstopp aufgehoben : Astrazeneca wird wieder geimpft

Astrazeneca wird ab Mittwoch wieder in der Sporthalle Hinter den Gärten geimpft. Foto: Stadtverwaltung Langenfeld/Andreas Voss

Langenfeld/Monheim In Langenfeld werden nach Angaben von Rathaussprecher Andreas Voss am kommenden Mittwoch die Corona-Impfungen in der Sporthalle Hinter den Gärten fortgesetzt.