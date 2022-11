Langenfeld/Monheim Zahl der Arbeitslosen leicht gesunken

Anlässlich der bundesweiten Aktionswoche der Menschen mit Behinderungen möchte die Agentur für Arbeit Mettmann auf die Beschäftigungspotenziale behinderter Menschen aufmerksam machen. Sie verfügen in der Regel über gute Qualifikationen. Über die Hälfte der arbeitslos gemeldeten schwerbehinderten Menschen haben eine abgeschlossene Berufsausbildung oder einen akademischen Abschluss. Arbeitslose mit Schwerbehinderungen profitieren dennoch nicht vom Rückgang der Arbeitslosigkeit. Während die Arbeitslosigkeit insgesamt im November um 2,2 Prozent niedriger liegt als vor einem Jahr, stieg sie hingegen bei den Arbeitslosen mit Schwerbehinderungum 6,2 Prozent an. Gleichzeitig zahlen im Kreis Mettmann über die Hälfte der Unternehmen eine Ausgleichsabgebe, weil sie zu wenige Menschen mit Behinderung beschäftigen. „Die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ist nicht nur die bessere Alternative zu Zahlung der Ausgleichsabgabe, sie bietet Unternehmen auch die Chance, motivierte Fachkräfte zu gewinnen“, so Karl Tymister.