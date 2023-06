Protest in Langenfeld und Monheim Apotheken an diesem Mittwoch geschlossen – bis auf eine im Notdienst

In Langenfeld und Monheim hat an diesem Mittwoch nur die Notdienst habende Apotheke in der Stadtpassage geöffnet (Hauptstraße 116 in Langenfeld, Telefon 02173 76626). Grund ist der deutschlandweite Protesttag, an dem die Apotheken flächendeckend dichtmachen und für eine Erhöhung ihrer Honorare demonstrieren, begründet Petra Schultz, Sprecherin der Langenfelder Apotheken, die demonstrative eintägige Schließung. Mit ihren Mitarbeitern der Hubertus-Apotheke werde sie nach Düsseldorf fahren, um die Politik „mit Trillerpfeifen auf die Missstände aufmerksam zu machen“. Kornelia Geißler wiederum, Sprecherin der Monheimer Apotheker, wird vormittags mit ihrem Team vor ihrer Rhein-Apotheke an der Krischerstraße stehen, um mit den Passanten ins Gespräch zu kommen. „Wir organisieren eine Aktion mit Postkarten an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und begrüßen den Clown JoJo“, kündigt Geißler an.