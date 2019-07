Einkaufen : Apfel zum Trinken: Von Cidre bis Ebbelwoi

Langenfeld Mit oder ohne Alkohol sind die Obstgetränke an heißen Tagen eine erfrischende Alternative zu Wein oder Prosecco.

Es gibt ihn noch – den guten alten „Ebbelwoi“ – vor langer Zeit sehr gerne im Bembel kredenzt von Heinz Schenk in seiner Unterhaltungssendung „Der Blaue Bock“. Das TV-Relikt unserer Jugend existiert nur noch in der Erinnerung, das Getränk, vorwiegend im Hessischen aus säurehaltigen Äpfeln gekeltert und alkoholisch vergoren, ist immer noch ein guter Tipp für heiße Tage und das ideale Sommergetränk auf der Terrasse. Der Alkoholgehalt entspricht dem eines Bierchens.

Der klassische Frankfurter Apfelwein von Possmann bringt es auf 5,5 Prozent Alkohol und ist derzeit bei Rewe Dreschmann-Ludwig in Langenfeld zu haben. Etwas eleganter klingt der Begriff Apfelsekt oder Apfelperlwein. Bei uns mit dem französischen Namen Cidre oder englisch als Cider betitelt. Cidre kommt ursprünglich aus der Normandie, wo es viele Apfelbaumwiesen gibt. Zwei ganz wunderbare eigenwillige Cidre-Varianten sind in Langenfelds Weinhaus am Markt an der Bachstraße 1 zu haben. Dieser Cidre kommt ungeschwefelt in die Flasche und wird nicht pasteurisiert. Er ist kaum gefiltert und deshalb gold-trüb. In der Nase entsteht ein leichter Geruch nach Vergorenem, ähnlich dem des Bieres. Nach der anfänglichen Süße machen sich angenehme Bitterstoffe im Mund breit, die vom sanften Prickeln unterstrichen werden.