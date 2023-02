Schulanmeldungen in Langenfeld und Monheim Diese Schule ist besonders beliebt

Die Zahlen der Kinder, die in diesem Sommer ihre Laufbahn an den weiterführenden Schulen der beiden Städte beginnen werden, sind bekannt: In Monheim wird der neue Jahrgang des Otto-Hahn-Gymnasiums wieder siebenzügig sein, in der Peter-Ustinov-Gesamtschule sechszügig und in der Gesamtschule am Berliner Ring fünfzügig – genauso wie die aktuellen fünften Klassen. Das Gymnasium hat 210 neue Schülerinnen und Schüler aufgenommen, was ein deutlicher Zuwachs gegenüber den 191 derzeitigen Fünftklässlern ist. Damit ist es mit über 1500 Schülern unverändert die größte Schule der Stadt. Alle sieben neuen Klassen sind mit jeweils 30 Schülern bis zum Limit ausgelastet.