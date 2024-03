Monheim/Langenfeld Jetzt anmelden für Gänseliesel- und Sparkassenlauf

Noch zweieinhalb Monate bis zum Gänseliesellauf in Monheim. Die Traditionsveranstaltung am Stadtfest-Freitag, 14. Juni, wird in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft der SG Monheim ausgetragen. Wie gewohnt können Kitas, Schulen und Privatpersonen an den Start gehen, teilt die Stadt als Organisatorin mit. Zwei Wochen später ist der Sparkassen-Mittsommernachtslauf in Langenfeld.