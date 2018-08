Langenfeld/Monheim: Andreas Krebs und Paul Williams zeigen in ihrem Buch "Die Illusion der Unbesiegbarkeit" Parallelen zwischen Inka und Manager auf.

LANGENFELD/MONHEIM Unter dem Titel „Die Illusion der Unbesiegbarkeit“ haben der Langenfelder Andreas Krebs (60) und der aus England stammende Monheimer Unternehmensberater Paul Williams (57) ein gemeinsames Buch veröffentlicht.

In Ihrem Buch stellen Sie die kühne These auf, dass Manager nicht klüger sind als die südamerikanischen Inka vor 500 Jahren. Was machen sie denn vor allem falsch – die heutigen Manager?

Williams Bevor die spanischen Eroberer kamen, gab es bei den Inkaherrschern eine im Vergleich zu den damaligen europäischen Königshäusern sehr innovative Nachfolgeregelung. Nicht der älteste Sohn rückte an die Spitze, sondern der am besten geeignete. Doch wegen Egoismen und Streit untereinander schwächten sich die Inka selbst. Die Spanier hatten leichtes Spiel. Ähnlichkeiten zu heutigen Großkonzernen sind kaum zufällig.

Krebs Na klar! Zum Beispiel war ich in meinen Anfangsjahren bei Bayer in Guatemala eingesetzt. Dort hatte ich den Ehrgeiz, ein Verkaufsbüro im Nachbarstaat Belize zu eröffnen. Gegen den Widerstand meines Vorgesetzten habe ich das dann auch durchgesetzt. Die Investition war beträchtlich, der Nutzen für Bayer war in Anbetracht der geringen Einwohnerzahl von Belize, gelinde gesagt, sehr überschaubar. Überzogener Ehrgeiz, als ruhmreicher Entdecker neuer Welten in die Firmenhistorie einzugehen – die klassische Ego-Falle.