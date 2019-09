Aufgepasst : NRW-weiter Test: Am Donnerstag heulen die Sirenen

NRW-weiter Test: Am Donnerstag heulen die Sirenen

Am 5. September soll es auch in Langenfeld und Monheim Sirenenalarm geben. Foto: RP/Birte Hauke

Langenfeld/Monheim Die Bürger sollen sich mit den Signalen vertraut machen.

In NRW ertönen am Donnerstag, 5. September, landesweit die Sirenen. An dem „Warntag“ beteiligen sich auch der Kreis Mettmann und die Städte. Ab 10 Uhr testen sie ihre Warnkonzepte und lösen die Sirenensignale zur Warnung der Bevölkerung und zur Entwarnung aus. Außerdem wird das Kreiskonzept zur Warnung über Lautsprecherdurchsagen geübt sowie die Information über die Warn-Apps „Nina“ und „Katwarn“ für Smartphones getestet, teilen die zuständigen Behörden mit.