Corona-Ticker : 181 Langenfelder und 148 Monheimer sind infiziert

Langenfeld/Monheim 181 Langenfelder und 148 Monheimer sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, darunter sind nach den Zahlen des Gesundheitsamts seit Freitag 38 Neuinfizierte in Langenfeld und 13 in Monheim. Die Inzidenz liegt nun bei 140,2

Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Sonntag 1415 mit dem Coronavirus Infizierte erfasst, 70 mehr als am Samstag, aber 14 weniger als am Freitag. Gestorben sind ein 66-jähriger Ratinger, eine 83-jährige Velberterin und ein 90-jähriger Wülfrather. Mit ihnen zählt der Kreis bislang insgesamt 731 Corona-Tote, darunter 67 Monheimer und 62 Langenfelder. Von den aktuell Infizierten wohnen in Erkrath 105 (+2 im Vergleich zu Freitag/13 Neuinfektionen am Wochenende), in Haan 69 (0/10), in Heiligenhaus 82 (-5/4), in Hilden 120 (-17/12), in Langenfeld 181 (-1/38), in Mettmann 84 (+2/14), in Monheim 148 (-9/13), in Ratingen 255 (+12/33), in Velbert 319 (+6/44) und in Wülfrath 52 (-4/8). 21.083 Menschen gelten inzwischen als genesen. Da die Kassenärztliche Vereinigung am Wochenende keine Impfzahlen veröffentlicht, wurden laut Kreisverwaltung am Sonntag nur die am Samstagabend aus dem Impfzentrum gemeldeten Impfungen hinzu addiert. Demnach wurden im Kreisgebiet bislang insgesamt 194.680 Impfungen verabreicht, davon 153.521 Erstimpfungen und 41.159 Zweitimpfungen. 82 Covid-19-Kranke liegen zurzeit in einer Klinik, darunter 10 Langenfelder und 7 Monheimer. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut offizieller Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW bei 140,2 (-10,1 gegenüber Freitag, -5,1 gegenüber Samstag).