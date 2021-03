Corona-Ticker : Inzidenz im Kreis geht leicht zurück auf 82,4

Das Gesundheitsamt meldet am Wochenende für den Kreis Mettmann zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: Am Sonntag verzeichnet der Kreis Mettmann 763 mit dem Coronavirus Infizierte, 29 mehr als am Freitag. Gestorben sind am Wochenende eine 81-jährige Frau und ein 86-jähriger Mann aus Ratingen. Mit ihnen zählt der Kreis bislang 626 Corona-Tote, davon 58 Monheimer und 53 Langenfelder. Von den Infizierten wohnen in Erkrath 53 (+4 im Vergleich zu Freitag/4 Neuinfizierte), in Haan 54 (+6/4), in Heiligenhaus 62 (+4/7), in Hilden 82 (-2/7), in Langenfeld 40 (-6/0), in Mettmann 48 (+8/6), in Monheim 50 (+5/4), in Ratingen 168 (+6/8), in Velbert 176 (+7/12) und in Wülfrath 30 (-3/0). Bei 50 Prozent ist eine Virusmutation nachgewiesen. Als genesen gelten 15.367 Menschen. In einer Klinik, sind 4 Langenfelder und 2 Monheimer. Inzidenz: 82,4 (-1,5).