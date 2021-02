Corona-Ticker : Die Inzidenz im Kreis Mettman steigt wieder

Das Gesundheitsamt meldet am Wochenende für den Kreis Mettmann zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag 609 mit dem Coronavirus Infizierte, 62 weniger als am Freittag. Gestorben sind ein 78-jähriger Mann aus Monheim und ein 86-jähriger Mann aus Velbert. Mit ihnen zählt der Kreis Mettmann bislang 576 Corona-Tote, darunter 57 Monheimer und 40 Langenfelder. Von den aktuell Infizierten wohnen in Erkrath 51 (-4 im Vergleich zum Freitag/3 Neuinfektionen), in Haan 38 (-5/0), in Heiligenhaus 56 (+7/3), in Hilden 69 (+3/4), in Langenfeld 96 (-21/0), in Mettmann 55 (-15/2), in Monheim 39 (-5/1), in Ratingen 57 (-2/2), in Velbert 121 (-17/6) und in Wülfrath 27 (-3/0). Als genesen gelten 13.990 Menschen. 96 Covid-19-Kranke sind in einer Klinik, darunter 20 Langenfelder und 12 Monheimer. Die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) beträgt 71,5 (+4,2).