Corona-Ticker : Kreis zählt seit Freitag 14 weitere Corona-Opfer

Kreis Mettmann Das Gesundheitsamt meldet für den Kreis Mettmann inzwischen 407 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 1324 Infizierte, davon in Langenfeld 136 (5 Neuinfizierte), in Monheim 100 (4), in Erkrath 126 (14), in Haan 64 (5), in Heiligenhaus 107 (11), in Hilden 158 (2), in Mettmann 123 (2), in Ratingen 145 (6), in Velbert 296 (9) und in Wülfrath 69 (9). 10.994 Personen gelten inzwischen als genesen. Während des Wochenendes hat der Kreis 14 weitere Verstorbene gemeldet. Insgesamt zählt der Kreis bislang 407 Corona-Opfer. Neun Langenfelder und fünf Monheimer werden derzeit noch im Krankenhaus behandelt. Die aktuelle Inzidenz liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 186.