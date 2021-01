Corona-Ticker : 64 Neuinfektionen in Langenfeld seit Montag

Langenfeld/Monheim Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag 1284 mit dem Coronavirus Infizierte; 46 mehr als am Montag. die Inzidenz ist auf 216,2 gestiegen.

Gestorben sind eine 87-jährige Monheimerin, ein Mann (77) und eine Frau (93) aus Hilden, eine Haanerin (96), ein Heiligenhauser (77), ein Mettmanner (74) sowie drei Frauen (80, 84, 93) und zwei Männer (87. 88) aus Velbert. Mit ihnen zählt der Kreis bislang 366 Corona-Tote. Von den aktuell Infizierten wohnen in Erkrath 115 (-9 im Vergleich zum Montag / 5 Neuerkrankungen), in Haan 58 (-12/3), in Heiligenhaus 88 (+15/22), in Hilden 137 (-17/3), in Langenfeld 142 (+47/64), in Mettmann 150 (-9/21), in Monheim 106 (+1/15), in Ratingen 140 (-16/23), in Velbert 295 (+31/59) und in Wülfrath 53 (+15/22). 140 Covid-19-Kranke befinden sich in einer Klinik, darunter 12 Langenfelder und 6 Monheimer. Kreisweit gelten 10.456 Menschen als genesen. Die Inzidenz ist auf 216,2 gestiegen (+25,9).