Corona-Ticker : Langenfelder (73) ist gestorben

Langenfeld/Monheim Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag 1049 mit dem Coronavirus Infizierte, 17 mehr als am Mittwoch. Gestorben sind ein 73-jähriger Langenfelder.

Ebenfalls an oder mit dem Coronavirus gestorben sind eine Hildenerin (82), ein Ratinger (82), eine Velberterin (89) und eine Wülfratherin (98). Mit ihnen zählt der Kreis Mettmann bislang insgesamt 336 Corona-Tote. Heiligabend 2020 waren es 237. Von den aktuell Infizierten wohnen in Erkrath 80 (+12 seit Mittwoch / 15 Neuinfizierte), in Haan 68 (+3/7), in Heiligenhaus 71 (+7/13), in Hilden 124 (-21/8), in Langenfeld 72 (+5/7), in Mettmann 130 (+14/16), in Monheim 88 (+16/16), in Ratingen 160 (-5/6), in Velbert 217 (-13/19) und in Wülfrath 39 (-1/2). Als genesen gelten kreisweit inzwischen 10.010 Menschen, darunter 995 Langenfelder und 872 Monheimer. 130 Covid-19-Kranke liegen aktuell in einer Klinik; unter ihnen sind 10 Langenfelder und 8 Monheimer. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt unverändert bei 133,9.