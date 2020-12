Corona-Ticker : Inzidenz-Wert liegt bei 137

Das Gesundheitsamt meldet am Montag für den Kreis Mettmann drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 1119 Infizierte, davon in Langenfeld 98 (-7 gegenüber Sonntag/3 Neuinfizierte), in Monheim 71 (+11/15), in Erkrath 70 (0/7), in Haan 52 (-5/4), in Heiligenhaus 96 (-1/2), in Hilden 146 (-1/2), in Mettmann 141 (+16/17), in Ratingen 126 (-24/8), in Velbert 233 (-13/8) und in Wülfrath 86 (+2/1). Ein 87-Jähriger aus Hilden, ein 78-Jähriger und eine 75-Jährige aus Velbert haben ihre Covid-19-Infektion nicht überlebt, damit zählt der Kreis jetzt 248 Tote. 17 Langenfelder und 15 Monheimer werden im Krankenhaus behandelt. 268 Langenfelder und 192 Monheimer befinden sich in Quarantäne. Die aktuelle Inzidenz liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 137 (+4,4).