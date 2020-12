Corona-Ticker : 56 Neuinfizierte in Langenfeld und Monheim

Langenfeld/Monheim Der Kreis Mettmann verzeichnet am Mittwoch 1208 mit dem Coronavirus Infizierte, 40 mehr als am Dienstag; darunter sind laut Gesundheitsamt kreisweit 171 Neuinfizierte, darunter 37 Langenfelder und 19 Monheimer.

Gestorben sind vier Frauen aus Erkrath (65), Mettmann (85) und Velbert (96, 97). Damit zählt der Kreis Mettmann bislang 231 Corona-Tote. Von den aktuell Infizierten wohnen in Erkrath 85 (+11 gegenüber Dienstag / 26 Neuinfektionen), in Haan 72 (0/23), in Heiligenhaus 90 (+1/2), in Hilden 151 (0/20), in Langenfeld 103 (+23/37), in Mettmann 143 (-6/13), in Monheim 70 (+7/19), in Ratingen 179 (-5/8), in Velbert 230 (+9/21) und in Wülfrath 85 (0/5). Als genesen gelten inzwischen kreisweit 8558 Menschen, darunter 843 Langenfelder und 792 Monheimer. In einer Klinik sind 184 Covid-19-Kranke, darunter 17 Monheimer und 16 Langenfelder. In Quarantäne befinden sich aktuell 366 Langenfelder und 247 Monheimer. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt bei 165,8 (-7,6).