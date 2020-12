Corona-Ticker : Corona fordert fünf weitere Opfer

Kreis Mettmann Das Gesundheitsamt meldet am Wochenende für den Kreis Mettmann zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

(elm) Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnete der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 1332 Infizierte, davon in Langenfeld 97 (0), in Monheim 85 (+2), in Erkrath 89 (+4), in Haan 104 (+6), in Heiligenhaus 82 (+8), in Hilden 169 (+16), in Mettmann 131 (+1), in Ratingen 182 (+10), in Velbert 290 (+31) und in Wülfrath 103 (+2). 8072 Personen gelten inzwischen als genesen. Am Wochenende sind fünf weitere Menschen verstorben: eine 91-Jährige aus Hilden, ein 84-Jähriger aus Monheim, ein 58-Jähriger sowie eine 88-Jährige aus Velbert und eine 64-Jährige aus Heiligenhaus. Die Zahl der Todesopfer steigt damit kreisweit auf 211. Insgesamt 14 Langenfelder und 15 Monheimer werden in einem Krankenhaus behandelt. In Quarantäne befinden sich 438 Langenfelder und 297 Monheimer. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 173,8 (+4,1).