Corona-Ticker : Zahl der Toten im Kreis steigt auf 176

Langenfeld/Monheim Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag 870 Infizierte, 24 weniger als am Montag. Gestorben sind eine Velberterin (79) und eine Ratingerin (63). Damit zählt der Kreis bislang 176 Corona-Tote.

Von den Infizierten wohnen in Erkrath 70 (+3 gegenüber Montag / 12 Neuinfektionen), in Haan 71 (+3/9), in Heiligenhaus 47 (-12/4), in Hilden 113 (+24/41), in Langenfeld 68 (0/21), in Mettmann 69 (-6/3), in Monheim 51 (-1/14), in Ratingen 155 (+8/23), in Velbert 178 (-42/6) und in Wülfrath 48 (-5/2). Im Langenfelder Familienzentrum Fahlerweg gibt es einen Corona-Fall im Erzieher-Kollegium; 25 Kinder sind in Quarantäne. Als genesen gelten kreisweit 7047 Menschen; 116 Covid-19-Kranke sind in einer Klinik, darunter 16 Langenfelder und 6 Monheimer. Neuinfektionen-Inzidenz: 145,6 (+23,1).