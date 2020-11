Corona-Ticker : 97 Erkranke in Monheim

Langenfeld Das Gesundheitsamt meldet am Freitag für den Kreis Mettmann vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag 1023 Infizierte; 7 weniger als am Donnerstag. Eine 75-Jährige aus Hilden, eine 68-Jährige aus Haan, eine 55-Jährige aus Ratingen und eine 86-Jährige aus Erkrath sind gestorben. Kreisweit ist die Zahl der Todesfälle damit auf 152 gestiegen. Von diesen Covid-19-Kranken wohnen in Erkrath 65 (+15), in Haan 46 (+8), in Heiligenhaus 85 (-2), in Hilden 110 (+2), in Langenfeld 92 (+4), in Mettmann 63 (-4), in Monheim 97 (-14), in Ratingen 173 (-6), in Velbert 235 (+1) und in Wülfrath 57 (-11). 5923 (+122) Menschen gelten als genesen.