Corona-Ticker : Zahl der Corona-Toten im Kreis steigt auf 125

Langenfeld/Monheim Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag 1064 (+76) Infizierte. Gestorben sind zwei 84-jährige Männer aus Haan und Mettmann. Damit zählt der Kreis bislang 125 Corona-Tote (darunter 10 Monheimer und 8 Langenfelder).

Von den aktuell Infizierten wohnen in Erkrath 78 (-7 im Verleich zum Mittwoch / keine Neuererkrankungen), in Haan 35 (-2/5), in Heiligenhaus 136 (+15/21), in Hilden 114 (+5/16), in Langenfeld 63 (+2/6), in Mettmann 78 (+1/8), in Monheim 99 (+19/22), in Ratingen 149 (+27/31), in Velbert 249 (+15/35) und in Wülfrath 63 (+1/4). 5042 Menschen gelten als genesen, darunter 536 Langenfelder und 474 Monheimer. In Krankenhäusern sind aktuell 8 Langenfelder und 3 Monheimer Neuinfektionen-Inzidenz: 172,8 (-11,3).