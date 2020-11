Corona-Ticker : Inzidenz ist wieder gestiegen

KREIS METTMANN Das Gesundheitsamt meldet für den Kreis Mettmann drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

(elm) Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 988 Infizierte, davon in Langenfeld 61 (+10), in Monheim 80 (0), fälschlicherweise wurde am Dienstag ein auswärtiger Fall Monheim zugeordnet, in Erkrath 85 (+10), in Haan 37 (+3), in Heiligenhaus 121 (+15), in Hilden 109 (+10), in Mettmann 77 (+5), in Ratingen 122 (+16), in Velbert 234 (+26) und in Wülfrath 62 (+26).