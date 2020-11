Corona-Ticker am Montag : 89 Infizierte in Monheim, 68 in Langenfeld

Langenfeld/Monheim Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag 1029 Infizierte, 45 mehr als am Sonntag. 89 Monheimer und 68 Langenfelder sind infiziert.

Davon wohnen in Erkrath 88 (-8 im Vergleich zu Sonntag / 5 Neuerkrankungen), in Haan 42 (+3/4), in Heiligenhaus 107 (+10/10), in Hilden 109 (+2/6), in Langenfeld 68 (-2/2), in Mettmann 86 (+15/14), in Monheim 89 (-2/6), in Ratingen 115 (+12/12), in Velbert 264 (+15/16) und in Wülfrath 61 (-/3). Bislang zählt der Kreis Mettmann 120 Corona-Tote, darunter 8 Langenfeld und 8 Monheimer. Als genesen gelten 4715 Menschen (+33); in Langenfeld 504 und in Monheim 450. In Krankenhäusern werden aktuell kreisweit 69 Covid-19-Patienten behandelt, darunter 5 Langenfelder und 3 Monheimer. In Quarantäne befinden sich momentan 2816 Menschen (+148); davon 229 Langenfelder und 269 Monheimer. Die Neuinfektionen-Inzidenz beträgt 182,7 (+5,0).