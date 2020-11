Corona-Ticker Langenfeld/Monheim : Zahl der Toten im Kreis Mettmann steigt auf 120

Langenfeld/Monheim Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag 984 Infizierte, das sind 47 mehr als am Samstag. Gestorben sind eine 73-jährige Velberterin und ein 90-jähriger Ratinger.

Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Toten im Kreis Mettmann auf 120. Von den 984 Covid-19-Kranken wohnen in Erkrath 96 (1 mehr als am Samstag; 8 Neuerkrankungen), in Haan 39 (+2/6), in Heiligenhaus 97 (+4/4), in Hilden 107 (-1/13), in Langenfeld 70 (-1/6), in Mettmann 71 (+10/10), in Monheim 91 (-2/1), in Ratingen 103 (+18/19), in Velbert 249 (+13/23) und in Wülfrath 61 (+3/5). Als genesen gelten inzwischen 4682 Menschen (+47); in Langenfeld 500, in Monheim 442. In Quarantäne befinden sich kreisweit 2737 Menschen (+39), darunter 220 Langenfelder und 265 Monheimer. In einer Klinik werden aktuell 5 Langenfelder und 4 Monheimer behandelt. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt bei 177,7 (+2,1)