Corona-Ticker : Mehr als 1000 Infizierte im Kreis

Das Kreis-Gesundheitsamt meldet für Donnerstag mehr als 1000 Infizierte.

Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag 1001 Infizierte; 118 mehr als am Mittwoch. Von diesen Covid-19-Kranken wohnen in Erkrath 107 (+17/20 Neuerkrankungen), in Haan 34 (+2/4), in Heiligenhaus 84 (+22/25), in Hilden 127 (+10/19), in Langenfeld 61 (-5/9), in Mettmann 66 (+11/14), in Monheim 98 (+11/18), in Ratingen 127 (-7/17), in Velbert 243 (+24/44) und in Wülfrath 49 (+9/11). Bislang gibt es kreisweit 115 Corona-Tote. 4259 (+61) Menschen gelten als genesen. In Kliniken sind aktuell 4 Langenfelder und 3 Monheimer; in Quarantäne 206 Langenfelder und 306 Monheimer. Inzidenz:167 (+2,7).