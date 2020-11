Corona-Ticker : 87 Infizierte in Monheim, 61 in Langenfeld

Langenfeld/Monheim 883 labortechnisch bestätigte Corona-Fälle verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch; 56 weniger als am Dienstag. Gestorben sind ein 78-Jähriger aus Wülfrath und ein 84-Jähriger aus Ratingen. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten im Kreis auf 113.

Von den aktuell Infizierten wohnen in Erkrath 90 (+7; 15 Neuerkrankungen), in Haan 32 (+1/3), in Heiligenhaus 62 (-18/10), in Hilden 117 (-6/10), in Langenfeld 61 (-15/7), in Mettmann 55 (-5/11), in Monheim 87 (+3/10), in Ratingen 120 (+2/10), in Velbert 219 (-20/17) und in Wülfrath 40 (-5/9). Als genesen gelten inzwischen 4198 Menschen, darunter 472 Langenfeld und 406 Monheimer. In Krankenhäusern sind 4 Langenfelder und 3 Monheimer Infizierte. In Quarantäne befinden sich kreisweit 2698 Menschen, davon 296 in Monheim und 201 in Langenfeld. Die Neuinfektionen- Inzidenz liegt bei 164,3 (-14,9). Am Freitag (13. November) eröffnet (nach Ratingen) auch in Hilden eine Corona-Teststation als „Walk-In“ für Jedermann. Aufgebaut ist die Station auf dem Parkplatz am Hildorado (Grünstr. 2).