Corona-Zahlen am Montag : 95 Infizierte in Monheim, 74 in Langenfeld

Langenfeld/Monheim Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag 990 Infizierte (+1 im Vergleich zu Sonntag). Die Neuinfektionen-Inzidenz beträgt 178,8.

Von den 990 Covid-19-Kranken wohnen in Erkrath 81 (+9; 12 Neuerkrankungen), in Haan 39 (+1/2), in Heiligenhaus 69 (+2/2), in Hilden 134 (-6/4), in Langenfeld 74 (-11/7), in Mettmann 54 (+6/7), in Monheim 95 (+4/4), in Ratingen 135 (+2/1), in Velbert 271 (-6/11) und in Wülfrath 38 (0/4). Bislang zählt der Kreis Mettmann 110 Corona-Tote, darunter 8 Langenfelder und 7 Monheimer. Insgesamt 3862 Menschen gelten kreisweit als genesen; in Langenfeld 440, in Monheim 374. In Quarantäne befinden sich kreisweit 3862 Menschen, davon 231 Langenfelder und 465 Monheimer. In Krankenhäusern werden 55 Covid-19-Patienten behandelt; von ihnen wohnen 4 in Langenfeld, 1 in Monheim.